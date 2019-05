Borussia Dortmund veröffentlicht vorläufige Zahlen für das dritte Quartal (Q3) 2018/2019 DGAP-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis Borussia Dortmund veröffentlicht vorläufige Zahlen für das dritte Quartal (Q3) 2018/2019 08.05.2019 / 13:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA veröffentlicht die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal (01. Januar - 31. März 2019) des Geschäftsjahres 2018/2019: Die kumulierten Konzern-Umsatzerlöse von Borussia Dortmund der ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2018/2019 (01. Juli 2018 - 31. März 2019) sanken - im Wesentlichen aufgrund geringerer Transferlöse verglichen mit den neun Monaten des vorherigen Geschäftsjahres - um EUR 46,1 Mio. oder 10,1 %, auf EUR 409,2 Mio.; transferbereinigt stiegen diese aber um EUR 50,9 Mio. oder 20,7 % auf EUR 297,3 Mio. Im dritten Quartal verzeichnen die Konzern-Umsatzerlöse von Borussia Dortmund einen Anstieg um EUR 9,7 Mio. bzw. um 6,8 % auf EUR 153,2 Mio. (Vorjahresquartal EUR 143,5 Mio.). Bereinigt um Transfererlöse stiegen die Konzern-Umsatzerlöse im dritten Quartal indes um 18,2 % auf EUR 83,7 Mio. (Vorjahresquartal EUR 70,8 Mio.) vor dem Hintergrund deutlich gestiegener TV Erlöse im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Konzernüberschuss im dritten Quartal beträgt EUR 28,8 Mio. (Vorjahresquartal EUR 22,2 Mio.). Kumuliert über die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2018/2019 weist Borussia Dortmund einen Konzernüberschuss von EUR 46,1 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 61,6 Mio.) aus. Die Konzern-Gesamtleistung im dritten Quartal belief sich auf EUR 153,9 Mio. (Vorjahresquartal EUR 143,7 Mio.) sowie kumuliert in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres auf EUR 414,1 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 458,3 Mio.).Das operative Ergebnis (EBITDA) im dritten Quartal betrug EUR 51,1 Mio. (Vorjahresquartal EUR 44,6 Mio.) sowie kumuliert in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres EUR 105,2 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 128,5 Mio.). Im Einzelabschluss erzielte die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA im dritten Quartal ein Ergebnis der Geschäftstätigkeit (EBIT) in Höhe von EUR 31,3 Mio. (Vorjahresquartal EUR 26,8 Mio.) und kumuliert in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2018/2019) in Höhe von EUR 43,5 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 69,2 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern im dritten Quartal (EBT) belief sich auf EUR 31,5 Mio. (Vorjahresquartal EUR 25,1 Mio.) und kumuliert in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2018/19 EUR 47,2Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 69,0 Mio.). Das Gesamtergebnis des dritten Quartals beträgt EUR 27,2 Mio. (Vorjahresquartal EUR 21,6 Mio.) und kumuliert in den ersten drei Quartalen EUR 41,1 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 59,7 Mio.). Der vollständige Quartalsfinanzbericht Q 3 2018/2019 steht ab dem 15. Mai 2019 unter www.aktie.bvb.de, Rubrik Publikationen zum Download bereit. Dortmund, 08. Mai 2019 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH Kontakt: Dr. Robin Steden Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations 08.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Rheinlanddamm 207 - 209 44137 Dortmund Deutschland Telefon: 0231/ 90 20 - 2746 Fax: 0231/ 90 20 - 852746 E-Mail: aktie@bvb.de Internet: www.bvb.de/aktie // www.aktie.bvb.de ISIN: DE0005493092 WKN: 549309 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 808583 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 808583 08.05.2019 CET/CEST ISIN DE0005493092 AXC0207 2019-05-08/13:06