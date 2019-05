Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die TLG IMMOBILIEN (ISIN DE000A12B8Z4/ WKN A12B8Z) hat das erste Quartal 2019 erfolgreich abgeschlossen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Grundlage dieser Entwicklung waren das gute operative Ergebnis, das aktive Portfolio-, Asset- und Property Management sowie das für die Immobilienbranche weiterhin positive Marktumfeld. Der Wert des Immobilienportfolios lag unverändert bei rd. EUR 4,1 Mrd. Die Mieterlöse erhöhten sich um 3,7% auf EUR 57,0 Mio. (Vj. EUR 55,0 Mio.). Die Funds from Operations (FFO) erhöhten sich verglichen mit dem ersten Quartal 2018 um 8,7% auf EUR 34,6 Mio. (Vj. EUR 31,8 Mio.) bzw. EUR 0,33 pro Aktie (Vj. 0,31 EUR). Der EPRA NAV im Konzern betrug zum 31. März 2019 EUR 26,67 je Aktie (31.12.2018: EUR 26,27), was einer Steigerung um 1,5% entspricht. ...

