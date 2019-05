Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ProCredit Holding) beabsichtigt, in Kürze ihre ersten Green Bonds zu begeben, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die zur Weltbank Gruppe gehörende International Finance Corporation (IFC) hat gestern eine Vereinbarung unterzeichnet, nach der sie in Green Bonds mit einem Gesamtvolumen von 90 Mio. US-Dollar investiert, die von der ProCredit Holding auf dem Wege eines Private Placements begeben werden. Die ProCredit Holding ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Das Unternehmen wird den Emissionserlös aus der Begebung ihrer ersten Green Bonds zur Finanzierung "grüner" Investitionen der KMU-Kunden der ProCredit Banken verwenden, die sich auf Energieeffizienz, erneuerbare Energien und umweltfreundliche Maßnahmen konzentrieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...