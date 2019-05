Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Evonik nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Mit einem guten ersten Quartal des Chemiekonzerns wachse die Zuversicht, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein etwas besserer Ausblick, wenngleich einem Verkauf geschuldet, sei in der Branche eine Rarität. Das vergleichsweise neue Management habe "geliefert"./bek/men Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 04:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0093 2019-05-08/13:17

ISIN: DE000EVNK013