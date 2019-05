Das aktuelle Börse Social Magazine ist seit gestern in der Druckerei, wird wohl Anfang nächster Woche in der Post sein. Inhaltlich haben wir auf dem 4Gamechangers-Festival Präsenz gezeigt, die österreichischen Börsenotierten gescreent und rund um das Festival mit Erste Bank Vorstand Peter Bosek gesprochen. Er ziert auch unser Cover. Weiters fassen Julia Resch (Wiener Börse) und Hans Lang (Kapsch) ihre Eindrücke von der US-Roadshow zusammen. Und einen Rückblick auf unsere Stuttgart-Tour gibt es auch. Hier ein Blick auf unsere jüngsten 12 Cover, bis auf das Neue kann man in alle via Digital Paper unter http://www.boerse-social.com/magazine Einsicht nehmen. 20/20/10 Uniqa: Am 20. Mai die 20. ordentliche Hauptversammlung der Uniqa statt. Ab 10 ...

