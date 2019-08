Die Aktien der UNIQA sind am Mittwoch nach Vorlage von Halbjahreszahlen schwer unter Druck geraten. An der Wiener Börse sackten sie um mehr als vier Prozent auf 7,84 Euro ab. Damit notieren die Titel des heimischen Versicherers so tief wie zuletzt im März.Der Leitindex ATX lag zum selben Zeitpunkt 0,87 Prozent im Minus. Auch ...

