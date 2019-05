Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hannover Rück nach Quartalszahlen von 116 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Rückversicherer habe einen guten Start in das Jahr hingelegt, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf operativer Basis sei es gut gelaufen. Positiv sei auch die Ankündigung eines einmaligen Bewertungsgewinns in Höhe von 100 Millionen Euro aus dem Generali-Viridium-Deal./bek/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 04:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2019-05-08/13:22

ISIN: DE0008402215