Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Talanx nach Quartalszahlen der Hannover Rück von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der gute Jahresauftakt der Hannover Rück sei positiv auch für deren Mehrheitsaktionär Talanx, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser veröffentlicht am Donnerstag seine Quartalszahlen./bek/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 04:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2019-05-08/13:23

ISIN: DE000TLX1005