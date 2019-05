Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Scout24 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Das Kursziel für den Online-Anzeigenanbieter entspreche dem aktuellen Angebot von Hellman & Friedman und Blackstone, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Potenzial für die Aktie hänge derzeit davon ab, ob das Bestellerprinzip in der Immobilienbranche komme. Derzeit sehe es so aus, als ob sich die Einführung auf das Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres verschieben werde./mf/elm Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 12:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0100 2019-05-08/13:28

ISIN: DE000A12DM80