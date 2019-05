Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für TLG Immobilien nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Weil die Immobiliengesellschaft in Summe mehr verkauft als gekauft habe, seien die Umsätze und das Betriebsergebnis (FFO) des Immobilienkonzerns hinter seinen Schätzungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. TLG habe mit Blick auf die Barmittel zwar ausreichend "Feuerkraft", allerdings benötige TLG einen "aktiven", von Zukäufen geprägten Sommer, um die Unternehmensziele zu erreichen./ck/elm/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 07:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 08:00 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0108 2019-05-08/13:45

ISIN: DE000A12B8Z4