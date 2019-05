Borussia Dortmund hat im dritten Quartal von deutlich gestiegenen Fernseherlösen profitiert. Der Umsatz sei von Januar bis März nach ersten Berechnungen um sieben Prozent auf 153,2 Millionen Euro geklettert, wie das Unternehmen am Mittwoch in Dortmund mitteilte. Ohne Berücksichtigung der Transferserlöse legte der Umsatz um 18 Prozent auf 83,7 Millionen Euro zu.

Unter dem Strich wies die im SDax notierte Gesellschaft ein Plus von 28,8 Millionen Euro aus. Das waren fast 30 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Am Aktienmarkt kamen die vorläufigen Zahlen gut an. Die Aktie legte im frühen Nachmittag um knapp 1,5 Prozent zu. Den vollständigen Quartalsbericht legt der Fußballclub am 15. Mai vor. Die Aktien legten am frühen Nachmittag um rund 2 Prozent zu./mne/mis

AXC0224 2019-05-08/13:47