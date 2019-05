München (ots) -



- Dritte Staffel der US-Serie exklusiv als deutsche TV-Premiere ab 3. Juli 2019 immer mittwochs um 21.00 Uhr auf FOX - Basierend auf den "X-Men"-Comics von Marvel - Exzellente Besetzung u.a. mit Dan Stevens, Rachel Keller, Aubrey Plaza und Emmy®-Gewinnerin Jean Smart



Die auf den "X-Men"-Comics basierende Serie "Legion" erzählt die Geschichte des jungen Mannes David Haller (Dan Stevens), bei dem als Kind Schizophrenie diagnostiziert wurde und der über Jahre hinweg seine Zeit in zahllosen psychiatrischen Einrichtungen verbringen musste. Schließlich wird ihm klar, dass er kein gewöhnlicher Mensch ist, sondern der vielleicht mächtigste Mutant, den es je gegeben hat. Als Executive Producer von "Legion" sind neben "Fargo"-Schöpfer Noah Hawley auch Bryan Singer und Simon Kinberg verantwortlich ("X-Men"-Filmreihe). Der Cast ist ebenfalls hochkarätig: In Staffel 3 brillieren erneut Dan Stevens ("Downton Abbey"), Aubrey Plaza ("Parks and Recreation") sowie Emmy-Preisträgerin Jean Smart ("24"). Neu dabei sind Harry Lloyd ("Game of Thrones") und Newcomerin Lauren Tsai. FOX präsentiert die dritte und finale Staffel von "Legion" ab 3. Juli immer mittwochs um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere.



Über "Legion" Staffel 3



Als vielleicht mächtigster Mutant im "X-Men"-Universum verfügt David Haller über zahllose übermenschliche Fähigkeiten - doch jede von ihnen ist untrennbar an einen Teil seiner zersplitterten Persönlichkeit gebunden. Für David bedeutet es einen niemals endenden Kampf, die Facetten seines Selbst zu erkunden und sie für seine Zwecke zu nutzen. Mithilfe seiner Geliebten Sydney (Rachel Keller) und einem Team von Spezialisten, die ebenfalls einzigartige Kräfte besitzen, schaffte es David, eine bis dahin tief verbogene Wahrheit ans Licht zu bringen: Er wurde sein gesamtes Leben von einem bösartigen Parasiten heimgesucht, der ihm immer wieder in Form seiner Freundin Lenny Busker (Aubrey Plaza) erschienen ist. In Wirklichkeit handelt es sich bei diesem Parasiten jedoch um den sogenannten "Shadow King" - ein uraltes, unvorstellbar mächtiges Wesen namens Amahl Faruk (Navid Negahban). Es besteht aus purer psychischer Energie, die sich manifestiert, indem sie den Körper eines Menschen besetzt. Während eines spektakulären Showdowns gelang es David schließlich, Farouk aus seinem Körper zu verdrängen und so die Kontrolle über seinen eigenen Geist zu erlangen. Doch die anschließende Jagd auf Farouk erweckt erneut die dunklen Stimmen in Davids Kopf und damit auch die Gier nach Macht. Trotz der Einwände derjenigen Personen, die er einst als Freunde betrachtete, holt sich David die Hilfe einer jungen Mutantin namens "Switch" (Lauren Tsai). Deren geheime Fähigkeit ist der Schlüssel zu seinem perfiden Plan, das Schicksal der Erde endgültig zu besiegeln.



Sendetermine:



- Die dritte Staffel von "Legion" als deutsche TV-Premiere ab 3. Juli 2019 immer mittwochs um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar



