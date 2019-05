Frankfurt (ots) -



In diesem Jahr feiert die Bundesrepublik Deutschland ihr 70-jähriges Bestehen. Im picture alliance-Portal "70 Jahre Bundesrepublik" im Bereich Editorial geben starke und emotionale Bilder der dpa und weiterer Partner spannende Einblicke in die Zeit seit 1949. Alle Fotos aus diesem Portal sind mit dem Suchbegriff Bundesrepublik70 recherchierbar.



Auch die Geschichte der DDR und des Mauerfalls haben die Experten der Frankfurter Bildagentur jetzt in eigenen Portalen umfassend aufbereitet. Das Portal "40 Jahre DDR" zeigt alle wichtigen Ereignisse und Entwicklungen der Deutschen Demokratischen Republik vom Gründungsjahr bis zur Wende. Thematische Kollektionen geben einen Überblick über Staatsoberhäupter, Staatssymbole und bekannte Persönlichkeiten der DDR. Spannende Einblicke in den Alltag ermöglichen Bildauswahlen zu Themen wie Arbeitsleben, Urlaubszeit, Konsum, DDR-Design, Mode im Sozialismus, Kulinarisches, Propaganda, Familienleben oder kollektive Agrarproduktion. Alle Fotos sind unter www.picture-alliance.com mit DDR40 zu finden.



Das Portal "30 Jahre Mauerfall" greift alle wichtigen Themen rund um den Mauerfall auf. Im Zentrum stehen die entscheidenden Ereignisse der Jahre 1989/90 - Flucht und Ausreise über Ungarn, friedliche Revolution, Mauerfall und Wiedervereinigung. Aber auch die Jahre der Deutschen Teilung und das Leben an und mit der Grenze werden in Bildern gezeigt. Weitere Themen sind z.B. Ostalgie, Mauer- und Grenzverlauf heute oder die neue Hauptstadt Berlin. Wer alle Bilder aus dem Portal angezeigt bekommen möchte sucht nach Mauerfall30.



Auf Anfrage können speziell auf Kundenwünsche zugeschnittene Kollektionen aus dem umfangreichen Archiv der dpa-Tochter zusammengestellt werden. Bei Fragen zur Lizenzierung oder Bildwünschen steht das Team der picture alliance unter sales@picture-alliance.com zur Verfügung.



Über picture alliance



Die dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie ein Contentportal mit aktuell 70 Mio. Bildern, Grafiken und Illustrationen. Durch die Zusammenarbeit mit 250 Partneragenturen weltweit bietet sie eine breite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).



