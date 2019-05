Fast Finance24 Holding AG: Die Möbel- und Design-Plattform Design Your Home bindet als erster Online-Shop das FF24 Rent-to-Own-Modell als Bezahloption ein. DGAP-News: Fast Finance24 Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation Fast Finance24 Holding AG: Die Möbel- und Design-Plattform Design Your Home bindet als erster Online-Shop das FF24 Rent-to-Own-Modell als Bezahloption ein. 08.05.2019 / 14:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Frankfurt am Main, den 08.05.2019 - Die innovative Online-Plattform für Designermöbel Design Your Home (DYH) bietet Kunden ab sofort neben den etablierten Bezahlmethoden auch die Option "FF24 Rent" ( https://www.dyh.com/de/jetzt-mieten.html) an. Der Kunde bekommt so die Möglichkeit, exklusive Produkte in kleinen wöchentlichen Raten zu mieten, anstatt sie sofort zu kaufen. Da jede Mietanfrage immer umgehend beantwortet wird, gestaltet sich für den Käufer ein unbürokratisches Einkaufserlebnis, welches sich von dem mit einer herkömmlichen Bezahloptionen getätigten Kauf kaum mehr unterscheidet. Nach 12 Monaten Mietdauer kann der Kunde die Ware für nur 1EUR kaufen. ( https://ff24.rent/) Andreas Garke, CEO der Fast Finance24 Holding AG, freut sich über die erste Kooperation: "Mit Design Your Home konnten wir einen ersten hochkarätigen Partner für unser Rent-to-Own-Modell gewinnen. Wir stehen bereits mit einigen weiteren namhaften Online-Shops in Kontakt und erwarten weitere Kooperationsabschlüsse in naher Zukunft." Auch Torben Pedersen, Direktor von DYH, lobt die sich durch FF24 Rent ergebenden Möglichkeiten: "Für uns ist die Zusammenarbeit mit FF24 ein Glücksfall. Die Mietoption stellt gerade in Zeiten finanzieller Herausforderungen, wie sie beispielsweise Umzüge für viele Menschen darstellen, eine flexible Alternative zum klassischen Kauf dar. Wir erwarten daher ein großes Interesse unserer Kunden." Über Fast Finance24 Die Fast Finance24 Holding AG ist ein internationaler Anbieter von Finanzdienstleistungen für Privatpersonen. Das Unternehmen ist aus der 2011 in London gegründeten Fast Finance24 LTD hervorgegangen und auf die Vergabe von Mikrokrediten sowie auf Rent-to-Own-Modelle als flexible und unbürokratische Alternative zu traditionellen Banken spezialisiert. Fast Finance24 bedient sich dabei modernster Softwarelösungen, die eine schnelle und sichere Verarbeitung sämtlicher Kundenanfragen ermöglichen und in Verbindung mit einem sicherheitsorientierten Genehmigungsverfahren für niedrigste Verlustraten sorgen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin, es existieren zusätzliche Niederlassungen in Großbritannien, Spanien und Malta. Kontakt: Fast Finance24 Holding AG Andreas Garke (CEO) 1st floor An der Welle 4 60322 Frankfurt am Main T. +49 (0)30 - 7262 1234-4 F. +49 (0)30 - 7262 1234-1 E-Mail: ir@ff24.com www.fastfinance24.com/de/ UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg T: +49 (040) 63785410 F: +49 (040) 63786523 E-Mail: ir@ubj.de www.ubj.de 08.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fast Finance24 Holding AG 1st floor, An der Welle 4 60322 Frankfurt/Main Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 7262 1234-4 Fax: +49 (0)30 - 7262 1234-1 E-Mail: ir@ff24.com Internet: www.fastfinance24.com/de/ ISIN: DE000A1PG508 WKN: A1PG50 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Tradegate Exchange EQS News ID: 808629 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 808629 08.05.2019 ISIN DE000A1PG508 AXC0232 2019-05-08/14:08