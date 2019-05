Aschheim (www.fondscheck.de) - Auch in 2019 setzt sich der Trend zur nachhaltigen Geldanlage fort, so die Experten von ebase.In den ersten vier Monaten des Jahres seien deutlich mehr Anteile an nachhaltig investierenden Fonds gekauft als verkauft worden. "Die große Nachfrage nach nachhaltig anlegenden Fonds seit Jahresbeginn bestätigt den Trend hin zu nachhaltigen Anlagen. Seit Januar haben die ebase Kunden jedem Monat deutlich mehr nachhaltig investierende Fonds gekauft als verkauft", fasse Rudolf Geyer, Sprecher der Geschäftsführung der European Bank for Financial Services GmbH (ebase), zusammen. Damit habe die Nachfrage, nach einigen schwächeren Monaten im Zuge der turbulenten Marktentwicklung zum Ende des letzten Jahres, wieder deutlich zugenommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...