Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) wollen die aktuell eingesetzten Dieselbusse auf der stark nachgefragten Buslinie 83 in Zürich ab 2020 durch Batterie-Trolleybusse ersetzen. Dank Akkus an Bord werden diese Teilstrecken auch ohne Oberleitung zurücklegen können. Konkret streben die Verkehrsbetriebe an, ab Herbst 2020 acht neue Gelenk-Elektrobusse für die zwischen Milchbuck und Bahnhof Altstetten verlaufende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...