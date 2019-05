Leiharbeit boomt in Österreich. Zuletzt seien beiPersonalbereitstellern knapp über 90.000 Personen in rund 2.200Unternehmen beschäftigt gewesen, Tendenz weiter steigend, teilte derFachverband der gewerblichen Dienstleister am Mittwoch mit. DieArbeitskräfteüberlasser trügen damit wesentlich dazu bei, dass dieWirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...