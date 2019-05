Deutsche Industrie REIT-AG akquiriert drei Light-Industrial Objekte in Dortmund, Schwerin und Barleben DGAP-News: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Ankauf Deutsche Industrie REIT-AG akquiriert drei Light-Industrial Objekte in Dortmund, Schwerin und Barleben 08.05.2019 / 14:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Industrie REIT-AG akquiriert drei Light-Industrial Objekte in Dortmund, Schwerin und Barleben Rostock, 08. Mai 2019 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN DE000A2G9LL1) akquiriert drei Light-Industrial Objekte in Dortmund, Schwerin und Barleben. Bei den beiden Lagerimmobilien in Dortmund und Schwerin handelt es sich jeweils um Single-Tenant Objekte, die an namenhafte Logistik- und Handelsunternehmen vermietet sind. Die Liegenschaften befinden sich in zentrumsnaher Lage mit guter Verkehrsanbindung. Die beiden Objekte verfügen zusammen über eine Mietfläche von 6.215 m² und generieren eine annualisierte Miete von insgesamt TEUR 396. Der Mietvertrag in Dortmund verfügt über eine Festlaufzeit bis Ende 2021. Das Objekt in Schwerin ist noch bis Ende 2023 vermietet. Der Kaufpreis in Höhe von TEUR 4.170 ergibt eine Nettoanfangsrendite von 9,5%. Bei der Akquisition in Barleben bei Magdeburg handelt es sich um eine Sale-and-Lease-Back Transaktion mit einem Verpackungshersteller der Pharmaindustrie. Das moderne Produktions- und Lagergebäude, welches in einem Gewerbegebiet direkt an der Autobahn A2 liegt, verfügt über eine Mietfläche von 10.400 m². Im Zuge des Ankaufs wurde ein Mietvertrag mit einer Jahresmiete von TEUR 516 und einer Laufzeit von zehn Jahren geschlossen. Die Nettoanfangsrendite beträgt 9,3%, bei einem Kaufpreis von TEUR 5.550. Detaillierte Informationen über die Deutsche Industrie REIT-AG finden Sie unter: https://www.deutsche-industrie-reit.de/ Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann Finanzvorstand August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 535 08.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520 E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9 WKN: A2G9LL, A2GS3T Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 808639 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 808639 08.05.2019 ISIN DE000A2G9LL1 DE000A2GS3T9 AXC0243 2019-05-08/14:39