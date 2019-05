Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Pfizer kauft die Schweizer Biotechfirma Therachon Holding AG für bis zu 810 Millionen US-Dollar. Mit der Transaktion erweitert der New Yorker Konzern sein Portfolio an Therapien zur Behandlung seltener Krankheiten.

Die Pfizer Inc zahlt eigenen Angaben zufolge zunächst 340 Millionen Dollar für Therachon, die Therapien gegen Achondroplasie - eine Erbkrankheit, die zu Zwergenwuchs führt - und das Kurzdarmsyndrom in der Pipeline hat. Abhängig von Fortschritten bei der Entwicklung und Vermarktung des Wirkstoffs TA-46 zur Behandlung von Achondroplasie können Meilensteinzahlungen von bis 470 Millionen Dollar fällig werden. Aktuell gebe es keine zugelassenen Behandlungen für Achondroplasie, ergänzte der Konzern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2019 08:17 ET (12:17 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.