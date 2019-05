Sibbern wechselt in neue Position mit Zuständigkeit für die europäischen Nasdaq-Märkte

NEW YORK und STOCKHOLM, May 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) gab heute zwei Ernennungen innerhalb seines Teams von Führungskräften bekannt. Bjørn Sibbern, der derzeitige Executive Vice President for Global Information Services, wird in Stockholm die neu eingerichtete Stelle des President, European Markets übernehmen. In seiner neuen Position wird Sibbern die Nasdaq-Märkte der nordischen Länder als auch der baltischen Staaten leiten. Sein Aufgabengebiet umfasst die Leitung der Bereiche Trading, Clearing, Settlement und Datengeschäft in Schweden, Dänemark, Finnland, Island und den drei Baltikstaaten. Darüber hinaus wird er die Bemühungen von Nasdaq unterstützen, seine Präsenz und seinen Einfluss überall in der europäischen Region auszuweiten. Wie gesondert angekündigt, übernimmt Lauren Dillard in New York Sibberns Position als Executive Vice President for Global Information Services.



"Unsere europäischen Märkte sind für unser weltweites Geschäft in strategischer wie finanzieller Hinsicht entscheidend", bemerkte Adena Friedman, President und CEO bei Nasdaq. "Bjørn Sibbern wird mit seiner umfassenden Markterfahrung und seinen außerordentlichen Führungsfähigkeiten dazu beitragen, unsere Beziehungen zu Kunden und Aufsichtsbehörden zu vertiefen und neue Gelegenheiten zu schaffen, um unser Geschäft zu erweitern. Die heutige Bekanntmachung unterstreicht unser langfristiges Bemühen, das Wachstum in unseren europäischen Märkten voranzutreiben."

Sibbern wechselt aus seiner bisherigen Position als Leiter des Geschäftsbereichs Global Information Services, dem zweitgrößten Geschäftszweig von Nasdaq. Während seiner Tätigkeit in dieser Funktion leitete Bjørn Sibbern die Akquisitionen von eVestment und Quandl und sorgte zugleich für ein starkes organisches Wachstum innerhalb des Unternehmens. Bevor er die GIS leitete, war Bjørn Sibbern in verschiedenen Positionen im europäischen Geschäft von Nasdaq tätig; unter anderem leitete er den Handelsbereich Global Commodities, war Vorstandsvorsitzender der Börse Kopenhagen, leitete die europäischen Aktien- und Derivatemärkte und beaufsichtigte Nasdaqs europäisches Marktdatengeschäft. Bjørn Sibbern ist seit mehr als 10 Jahren als Führungskraft für Nasdaq tätig. Er wird seine neue Tätigkeit am 3. Juni aufnehmen.

"Für den Aufbau unseres Geschäfts in der europäischen Region ist es wichtig, den Schwerpunkt auf Kundenbeziehungen zu legen und darauf zu hören, wo für Kunden weiterer Bedarf besteht", stellte Sibbern fest. "Nasdaq blickt in Hinblick auf die Verbesserung des wirtschaftlichen Wachstums in Europa auf eine bewährte Erfolgs- und Erfahrungsgeschichte zurück. Wir werden dieses Fachwissen dazu nutzen, Chancen für unsere Kunden zu verstärken, das Wachstum von kleinen und mittleren Unternehmen zu fördern und unsere Führungsposition in Sachen Daten und Technologie auszubauen."

Nasdaq unterhält aktuell 19 Niederlassungen in 15 Ländern in ganz Europa. In den nordischen Ländern und den baltischen Staaten umfassen die Tätigkeiten von Nasdaq sieben Aktien- und Wertpapierbörsen, eine Clearingstelle und eine Terminbörse.

Über Nasdaq

Nasdaq.

Ansprechpartner für Medien bei Nasdaq:

USA:

Matthew Sheahan

+1 (212) 231-5945

matthew.sheahan@nasdaq.com

Europa:

David Augustsson

+46 73 4496135

david.augustsson@nasdaq.com

NDAQG