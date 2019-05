Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Takeaway.com von 70 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel reflektiere ihre höheren Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Essenslieferdienstes sowie das abgeschwächte Risikoprofil, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bereits in diesem Jahr werde das Ebitda wohl positiv sein, nachdem der Zukauf des Deutschlandgeschäfts von Delivery Hero abgeschlossen werde. Das Papier von Takeaway.com zähle zusammen mit Just Eat und Zalando zu ihren Favoriten im europäischen Internetsektor./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 00:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 00:22 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0121 2019-05-08/14:55

ISIN: NL0012015705