Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Die Ausgliederung der 30 Milliarden Euro schweren Sparte Power & Gas sei "ein ganz großer Schritt in der Geschichte von Siemens", schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei nun fokussiert auf die profitablen Felder Automation und Infrastruktur. Innerhalb des Industriesektors, für den Uglow vorsichtig gestimmt ist, rät der Experte zum Kauf der Siemens-Aktie./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 20:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0123 2019-05-08/15:01

ISIN: DE0007236101