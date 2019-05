Barclays hat das Kursziel für BMW nach Zahlen von 96 auf 94 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal des Autobauers sei zwar schwach verlaufen, habe aber noch den Erwartungen entsprochen, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen der Rückstellungen für die EU-Kartellbuße, höherer Arbeits- und Rohstoffkosten, negativer Wechselkurseffekte sowie Verlusten aus dem Joint Venture Your Now habe sie ihre 2019er Ergebnisschätzung je Aktie etwas reduziert./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 20:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005190003