Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Axel Springer nach Zahlen von 57,00 auf 57,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medienkonzern sei weitgehend wie von ihm erwartet in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alles in allem hält er die Papiere für zu günstig im Vergleich zu den Wettbewerbern, solange es keine negativen Nachrichten gebe./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 21:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0125 2019-05-08/15:05

ISIN: DE0005501357