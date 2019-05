Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unibail-Rodamco-Westfield nach Zahlen von 140 auf 130 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Da die Jahreszahlen des auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilienkonzerns schwächer als erwartet ausgefallen seien, bleibe er extrem vorsichtig hinsichtlich des Ausblicks in der Branche, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass Bewertungsabschreibungen in der Zukunft den langfristigen Wert von Unibail-Rodamco-Westfield zusätzlich belasten werden./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 14:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / 16:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0126 2019-05-08/15:05

ISIN: FR0013326246