Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Total SA angesichts des geplanten Kaufs der Afrika-Aktivitäten von Anadarko nach dessen Übernahme durch Occidental von 57,30 auf 58,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Deal sei fair bewertet, aber nicht günstig, schrieb Analystin Kim Fustier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Zukauf passe strategisch gut zu dem Ölkonzern. Die Stärke der Franzosen in Afrika werde dadurch untermauert./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 03:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 05:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0127 2019-05-08/15:06

ISIN: FR0000120271