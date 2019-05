Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Zahlen und Ausblick des Chipherstellers hätten bestätigt, dass die erwartete Erholung der Nachfrage länger brauche, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Sicht in die Zukunft sei zudem weiterhin schwach. Die Schwäche auf breiter Basis dürfte in der zweiten Geschäftsjahreshälfte auf den Margen lasten./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 15:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0128 2019-05-08/15:06

ISIN: DE0006231004