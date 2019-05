publity AG: publity erwirbt das Bürohochhaus 'Access Tower' in Frankfurt am Main für eigenes Immobilienportfolio DGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf publity AG: publity erwirbt das Bürohochhaus 'Access Tower' in Frankfurt am Main für eigenes Immobilienportfolio 08.05.2019 / 15:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung publity erwirbt das Bürohochhaus "Access Tower" in Frankfurt am Main für eigenes Immobilienportfolio Frankfurt, 08.05.2019 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat den "Access Tower" in Frankfurt am Main erworben und somit den eigenen Immobilienbestand erfolgreich weiter ausgebaut. Das Landmark-Objekt in Frankfurt-Niederrad verfügt über knapp 21.000 Quadratmeter vermietbare Fläche und ist nahezu vollständig vermietet. Mit seinen 69 Metern und 21 Stockwerken gehört der "Access Tower" zu den höchsten Gebäuden Niederrads. Zum Objekt gehören u.a. auch 322 Pkw-Stellplätze. Das im Jahr 1970 erbaute und 2002 vollständig sanierte repräsentative Bürogebäude befindet sich in zentraler Lage der Bürostadt Niederrad, zwischen dem Frankfurter Stadtzentrum und dem Flughafen. Die hervorragende Verkehrsinfrastruktur, die sehr gute Ausstattung der Büroflächen und das Angebot von Einzelhandel, Gastronomie und weiteren Dienstleistern kennzeichnen den Standort. "Frankfurt am Main ist mittlerweile zu einem unserer Kernmärkte geworden. Auch mit dem markanten Access Tower haben wir ein sehr attraktives Objekt für unser Portfolio erworben, bei dem wir durch unser aktives Asset Management Wertschöpfungspotenziale heben wollen", so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG. publity wurde beim Ankauf durch Simmons & Simmons LLP (rechtlich) und durch Drees & Sommer beraten. Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de Über publity Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Mit dem Asset Management von Immobilien und der Verwertung von notleidenden Immobilienkrediten (NPL - Non Performing Loans) verfügt die Gesellschaft über eine robuste Basis für unterschiedliche Marktphasen. Seit 2018 baut publity auch einen eigenen Bestand an ausgewählten Büroimmobilien auf und profitiert dabei vollumfänglich von Wertsteigerungen der Objekte. publity deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint-Venture-Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. 08.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4 60306 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5 WKN: 697250, A169GM Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 808677 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 808677 08.05.2019 ISIN DE0006972508 DE000A169GM5 AXC0260 2019-05-08/15:06