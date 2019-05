Wien (www.fondscheck.de) - Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, will der US-Vermögensverwalter Fidelity bereits in wenigen Wochen mit dem Bitcoin-Handel beginnen, so die Experten von "FONDS professionell".Bereits Ende 2018 habe der Vermögensverwalter die neue Tochter "Fidelity Digital Assets" gegründet, um institutionellen Anlegern den Handel mit der weltweit führenden Kryptowährung zu ermöglichen. Privatkunden seien von diesem Angebot ausgeschlossen. ...

