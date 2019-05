Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Glencore nach der Berichtssaison der Bergbau-Unternehmen von 370 auf 360 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Er habe nach den jüngst von einigen Konzernen gesenkten Jahreszielen seine Ergebnisschätzungen im Allgemeinen um einen mittleren einstelligen Prozentbereich verringert, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Branchenstudie. Für Glencore sei er nun vorsichtiger hinsichtlich der Kupfer und Kobalt-Produktion in Katanga./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 10:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / 10:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: JE00B4T3BW64