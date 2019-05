Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prudential von 2019 auf 2088 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie sei sein "Top Pick" im europäischen Versicherungssektor, da sie seines Erachtens die einzige echte Wachstumsstory unter den Großkonzernen ist, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die geplante Abspaltung des britischen Geschäfts sei ein langwieriger und komplizierter Akt. Er sieht zugleich aber erheblichen Wert, der in beiden Unternehmen realisiert werden könne./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 01:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0130 2019-05-08/15:11

ISIN: GB0007099541