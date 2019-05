Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 96 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brauereikonzern habe solides globales Umsatzwachstum ausgewiesen, schrieb Analyst Carlos Laboy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den USA komme der Konzern nun wieder besser voran. Nach dem bislang deutlichen Kurszuwachs in diesem Jahr müsste AB Inbev aber positive Überraschungen liefern, damit die Aktie weiter steigt./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 03:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 04:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0131 2019-05-08/15:11

ISIN: BE0974293251