Im laufenden Jahr lief es für die Aktie von Morphosys bislang alles andere als gut. Noch Ende Januar notierte der Wert bei 105,50 Euro. Bis Mitte März verlor das Papier fast ein Viertel seines Wertes auf zeitweise 79,70 Euro. Doch die Schwächephase scheint nun überstanden zu sein. Das Unternehmen gewinnt am heutigen Mittwoch mehr als vier Prozent und ist damit der mit Abstand beste Wert des Tages im MDAX. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen United Internet mit plus 2,8 Prozent und Metro mit plus 2,4 Prozent.

