Der Zahlungsabwickler Wirecard erwägt eine Beteiligung seiner Aktionäre an der Geldspritze seines neuen Investors Softbank. "Wir prüfen einen Aktienrückkauf", sagte Vorstandschef Markus Braun am Mittwoch bei der Vorlage der Quartalszahlen. Ziel sei es, "einen signifikanten Anteil" der Gesamtsumme von 900 Millionen Euro an die Anteilseigner...

Den vollständigen Artikel lesen ...