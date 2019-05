Die Deutsche Telekom blickt weiter gespannt in die USA. Nach wie vor ist offen, ob die Fusion der Tochter T-Mobile US mit Sprint genehmigt wird. Die Kartellbehörden bleiben skeptisch. Am Mittwoch wurde nun aber deutlich, dass vor allem Sprint unter Druck steht. Der US-Konzern hat im abgelaufenen Quartal einen Milliardenverlust eingefahren.

