Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Fußball-Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein - und das "aktuelle sportstudio" des ZDF ist wie immer hautnah dabei. Am vorletzten Spieltag der Saison 2018/2019 sogar mit einem besonderen Service für die Fußball-Fans unter den ZDF-Zuschauern. Am Samstag, 11. Mai 2019, heißt es erstmals "online first": Die Sendung wird bereits ab 22.00 Uhr in der ZDFmediathek im Livestream ausgestrahlt. Der Livestream ist auch über zdfsport.de, zdf.de und heute.de abrufbar und für Smartphone, Tablet, Smart-TV und PC empfangbar. Die Sendung im ZDF-Programm folgt um 23.30 Uhr.



ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Immer mehr Menschen schauen ZDF-Angebote vorab in der Mediathek. Wir freuen uns, dass wir mit der Unterstützung der DFL diesen Service auch für den 33. Spieltag im 'aktuellen sportstudio' anbieten können und die Sendung im Internet schon um 22.00 Uhr ausgestrahlt wird."



Im Fokus stehen Meisterschaft und Abstieg - der 33. Spieltag könnte bereits die Entscheidung bringen. Kann Bayern München den erneuten Titelgewinn in Leipzig perfekt machen, und wer schafft es im Tabellenkeller noch auf den Relegationsplatz?



Gastgeber Jochen Breyer begrüßt live im Studio den Sportdirektor des amtierenden und möglicherweise neuen Deutschen Meisters FC Bayern München, Hasan Salihamidzic, der direkt von der Partie in Leipzig anreist.



Ein weiteres Thema der Sendung ist das Auftaktmatch der deutschen Auswahl gegen Großbritannien bei der Eishockey-WM in der Slowakei.



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport



Sport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.de



https://twitter.com/ZDFsport



https://facebook.com/ZDFsport



https://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121