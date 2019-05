Ergebnisse Hauptversammlung



Klagenfurt, am 08. Mai 2019 (pta037/08.05.2019/15:30) - Abstimmungsergebnisse zur 80. ordentlichen Hauptversammlung der BKS Bank AG (FN 91810s) am 8. Mai 2019



Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2018 Präsenz: 700 Aktionäre mit 36.312.138 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.842.325 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 55,52 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.842.325 JA-Stimmen: 693 Aktionäre mit 23.842.325 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 7 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3: Entlastung Stockbauer Präsenz: 692 Aktionäre mit 36.303.873 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.873 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.873 JA-Stimmen: 685 Aktionäre mit 23.834.060 Stimmen. NEIN-Stimmen: 7 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3: Entlastung Kraßnitzer Präsenz: 692 Aktionäre mit 36.303.873 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.873 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.873 JA-Stimmen: 685 Aktionäre mit 23.834.060 Stimmen. NEIN-Stimmen: 7 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3: Entlastung Novak Präsenz: 692 Aktionäre mit 36.303.873 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.873 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.873 JA-Stimmen: 685 Aktionäre mit 23.834.060 Stimmen. NEIN-Stimmen: 7 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3: Entlastung Mandl Präsenz: 692 Aktionäre mit 36.303.873 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.873 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.873 JA-Stimmen: 685 Aktionäre mit 23.834.060 Stimmen. NEIN-Stimmen: 7 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Burtscher Präsenz: 692 Aktionäre mit 36.303.873 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.873 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.873 JA-Stimmen: 685 Aktionäre mit 23.834.060 Stimmen. NEIN-Stimmen: 7 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Gasselsberger Präsenz: 692 Aktionäre mit 36.303.873 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.873 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.873 JA-Stimmen: 685 Aktionäre mit 23.834.060 Stimmen. NEIN-Stimmen: 7 Aktionäre mit 12.469.813 Stimmen. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Fromme-Knoch Präsenz: 692 Aktionäre mit 36.303.873 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.873 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.873 JA-Stimmen: 692 Aktionäre mit 36.303.873 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Hofstätter-Pobst Präsenz: 693 Aktionäre mit 36.303.933 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 35.999.454 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,83 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 35.999.454 JA-Stimmen: 36 Aktionäre mit 14.725.857 Stimmen. NEIN-Stimmen: 653 Aktionäre mit 21.273.597 Stimmen. Stimmenthaltung: 4 Aktionäre mit 304.479 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Iro Präsenz: 691 Aktionäre mit 36.303.623 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.623 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.623 JA-Stimmen: 691 Aktionäre mit 36.303.623 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Korak Präsenz: 691 Aktionäre mit 36.303.623 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.623 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.623 JA-Stimmen: 691 Aktionäre mit 36.303.623 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Lindstaedt Präsenz: 691 Aktionäre mit 36.303.623 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.623 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.623 JA-Stimmen: 691 Aktionäre mit 36.303.623 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Penker Präsenz: 691 Aktionäre mit 36.303.623 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.303.623 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,54 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.303.623 JA-Stimmen: 691 Aktionäre mit 36.303.623 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Samstag Präsenz: 691 Aktionäre mit 36.303.623 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.413.385 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,89 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.413.385 JA-Stimmen: 34 Aktionäre mit 15.097.247 Stimmen. NEIN-Stimmen: 69 Aktionäre mit 316.138 Stimmen. Stimmenthaltung: 588 Aktionäre mit 20.890.238 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Urnik Präsenz: 689 Aktionäre mit 36.300.439 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.300.439 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,53 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.300.439 JA-Stimmen: 689 Aktionäre mit 36.300.439 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Wallner Präsenz: 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.300.449 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,53 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.300.449 JA-Stimmen: 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Medwed Präsenz: 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.300.449 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,53 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.300.449 JA-Stimmen: 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Pobaschnig Präsenz: 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.300.449 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,53 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.300.449 JA-Stimmen: 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Traar Präsenz: 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.300.449 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,53 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.300.449 JA-Stimmen: 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Zambelli Präsenz: 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.300.449 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,53 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.300.449 JA-Stimmen: 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Entlastung Wolf Präsenz: 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 36.300.449 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 84,53 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 36.300.449 JA-Stimmen: 690 Aktionäre mit 36.300.449 Stimmen. NEIN-Stimmen: 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.