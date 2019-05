Wien (www.fondscheck.de) - Pictet Asset Management hat ihre Informationsplattform Mega oder mega.online in deutscher Sprache gestartet, so die Experten von "FONDS professionell".Die im Februar 2016 live gegangene Plattform rund um das Thema globale Megatrends verzeichne in englischer Sprache mittlerweile 12.000 Nutzer pro Monat auf ihrer Website, über 20.000 Follower über ihre Social Media-Kanäle und 4.000 Abonnenten ihres Newsletter-Angebots. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...