Der deutsche Markt gilt als der voraussichtlich größte Markt für medizinisches Cannabis außerhalb Nordamerikas. Kein Wunder, dass die großen Cannabis-Player versuchen, sich die beste Ausgangsposition hierzulande zu schaffen. Vor Kurzem erst hat Aurora Cannabis eine wichtige Ausschreibung in Deutschland gewonnen. Vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat das Unternehmen den Zuschlag für die maximale Anzahl von fünf Losen der Cannabis-Ausschreibung erhalten. Ein Los steht für eine Jahresmenge von 200 Kilogramm Cannabisblüten. Aurora Cannabis kann somit für den vorgesehenen Zeitraum von vier Jahren pro Jahr eine Tonne liefern. Dies verspricht Einnahmen in Millionenhöhe. Aurora will hierzu eine Anlage zur Produktion von medizinischem Cannabis in Deutschland errichten.

