Duisburg (ots) - Der organisierte Sport lässt sich in Nordrhein-Westfalen auch durch kommerzielle Konkurrenz oder verstärkten Medienkonsum nicht von seinem Erfolgskurs abbringen. Insgesamt knapp 5,08 Millionen Vereinsmitglieder nutzen gemäß der aktuellen Bestandserhebung (Stand: 30. März 2019) durch den Landessportbund NRW die zeitgemäßen Angebote für sämtliche Altersklassen und jeden sportlichen Anspruch. Dies bedeutet einen überschaubaren Rückgang von etwa 13.000 Personen (5,093 Millionen) gegenüber der Vorjahresstatistik 2018. Somit kann der größte der 16 deutschen Landessportbünde unverändert seine besondere gesellschaftliche Kraft entfalten, die in der mit der Landesregierung unterzeichneten Zielvereinbarung "Nr.1: Sportland Nordrhein-Westfalen" (www.sportzielvereinbarung.nrw) transparent hinterlegt worden ist. "Dank der zahlreichen Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsleistungen, zu denen unsere Sportvereine beitragen, unterstützt der gemeinnützige Sport in vorbildlicher Weise auch das staatliche Handeln", betont LSB-Präsident Walter Schneeloch.



Bei der Anzahl der NRW-Sportvereine setzt sich auch aufgrund gesteuerter Fusionen der seit 2010 anhaltende Rückgang fort: So werden derzeit noch 18.288 Vereine (2018: 18.416) in den insgesamt 54 Stadt- und Kreissportbünden notiert. Die 5,08 Millionen gemeldeten Sportlerinnen und Sportler von Arnsberg bis Zülpich teilen sich in rund 3,133 Millionen männliche bzw. 1,947 Millionen weibliche Personen auf. Der Organisationsgrad (der Anteil der Bevölkerung, der als Mitglied im Sportverein registriert ist) pendelt sich in NRW nahezu unverändert bei rund 28,4 Prozent ein - somit hat sich mehr als jeder vierte NRW-Bürger einem Sportverein angeschlossen. Dabei verzeichnet die Altersgruppe "über 61 Jahre" einen erfreulichen Anstieg auf derzeit rund 923.000 Mitglieder (2018: 910.000), auch bei den jüngsten Mitgliedern (bis 6 Jahre) lässt sich ein Zuwachs von rund 307.000 (2018) auf aktuell etwa 317.000 feststellen.



