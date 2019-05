Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard wieder. Der Zahlungsabwickler hat heute Zahlen für das 1. Quartal vorgelegt und die Erwartungen übertroffen. Im selben Zug hat man den Gewinnausblick für das Gesamtjahr angehoben. Bei den Verkäufen steht Siemens auf dem dritten Platz. Gestern hatte der Konzern beschlossen, die Energiesparte Gas & Power auszugliedern und bis September 2020 an die Börse zu bringen. Heute wurden Zahlen für das 1. Quartal präsentiert.