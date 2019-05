Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research sind die Gesamtvertriebsprovisionen der OVB Holding AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) um 8 Prozent gestiegen und haben damit, wie das übrige Zahlenwerk, die Erwartungen von SRC erfüllt. In der Folge belässt der Analyst sein Kursziel und das positive Rating unverändert.

Nach Analystenaussage habe die Gesamtvertriebsprovision im Startquartal auf 63,1 Mio. Euro (Q1 2018: 58,6 Mio. Euro) zugelegt. Zu bedenken sei hierbei aber, dass ohne den neuen Ländermarkt Belgien die Top-Line mehr oder weniger auf Vorjahresniveau gelegen habe. Beim operativen Ergebnis (EBIT) sei es durch Aufwendungen, die normalerweise später anfallen, zu einem leichten Rückgang auf 2,6 Mio. Euro (Q1 2018: 2,9 Mio. Euro) gekommen. Ohne diesen Sondereffekt bewege sich das EBIT in etwa auf Vorjahresniveau. In Osteuropa habe das Unternehmen laut SRC das hohe Umsatzniveau aus dem Vorjahr auch 2019 bestätigt und im Heimatmarkt Deutschland sei eine aufsteigende Tendenz beim Umsatz und beim operativen Ergebnis sichtbar.

Der Markt in der Region Süd- und Westeuropa habe von der deutlich gestiegenen Kundenzahl nach der Übernahme der belgischen Gesellschaft Willemot profitiert. Demnach sei die Kundenzahl von 481.000 am Jahresende 2018 auf 601.000 Kunden per Ende März 2019 geklettert - davon rund 111.000 Kunden aus Belgien. Der Vorstand habe zudem die im März gegebene Prognose eines leichten Anstiegs beim EBIT auf 13,5 bis 14,0 Mio. Euro (GJ 2018: 13,2 Mio. Euro) bestätigt. Dies halte SRC für realistisch und vielleicht sogar für ein wenig zu konservativ. Daher werde die eigene EBIT-Prognose von 14,2 Mio. Euro nach dem Auftaktquartal beibehalten. Der Analyst bestätigt in der Folge sein Kursziel von 22,00 Euro und erneuert das Rating "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.05.2019, 15:40 Uhr)

