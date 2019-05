NEW YORK (Dow Jones)--Die Einkaufsmanager sowohl des Dienstleistungssektors als auch des verarbeitenden Gewerbes in den USA erwarten in den nächsten sechs Monaten, dass sich das Umsatzwachstum fortsetzt, aber abschwächt. Auch das Jobwachstum dürfte weitergehen. Wie das Institute for Supply Management (ISM) in seinem halbjährlichen Wirtschaftsausblick schreibt, zeigen sich die befragten Unternehmen allgemein optimistisch über ihre Geschäftsaussichten für den restlichen Jahresverlauf 2019.

Für das verarbeitende Gewerbe wird 2019 ein Umsatzwachstum von 4 Prozent vorausgesagt, nach einem Plus von 5,8 Prozent im vergangenen Jahr. Für das Dienstleistungsgewerbe sagt das ISM ein Umsatzplus von 3,1 Prozent voraus, verglichen mit 4,5 Prozent im Gesamtjahr 2018.

Die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe soll sich demnach bis zum Jahresende um 2 Prozent erhöhen und im Servicesektor um 1,3 Prozent.

