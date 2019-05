Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - Die Royal Canadian Mint feiert den 200. Geburtstag der Monarchin, die die königliche Zustimmung zu dem Erlass gab, der 1867 die neue Ära der Kanadischen Konföderation einleitete und Ottowa zur Hauptstadt unserer Nation erkor. Das Erbe von Ihrer Majestät Königin Victoria lebt auch in zahlreichen anderen Städten weiter, in denen Straßen, Schulen und Wahrzeichen weiterhin ihren Namen tragen. Gerade rechtzeitig für den offiziellen Feiertag anlässlich ihres Geburtstags hat die Royal Canadian Mint eine 5 Unzen schwere Feinsilbermünze kreiert, auf der eine farbige Darstellung des Staatsporträts der Königin aus dem Jahr 1838 zu sehen ist. Eine farbige, rechteckige Feinsilbermünze greift das Design der kanadischen 50-Cent-Briefmarke zum diamantenen Thronjubiläum 1897 auf und eine reine Goldmünze mit Datum 1819-2019 verfügt über eine eingravierte Kamee der jungen Königin. Alle diese Münzen sind ab sofort erhältlich.



Ein weiteres historischer Thema ist auf der 30 $-Feinsilbermünze 2019 - 60 Years of Prominence zu sehen: der Sankt-Lorenz-Seeweg. Diese zu 99,99 % aus reinem Silber bestehende Münze wurde anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Partnerschaft zwischen den USA und Kanada von der Künstlerin Claire Watson entworfen. Die genannte unverzichtbare Handelsverbindung wurde im Rahmen dieser Partnerschaft geschaffen und wird von ihr aufrechterhalten. Symbolik: Der äußere Rand der Münze erinnert an die Glieder von Ankerketten und spielt auf die Stärke der von dem Seeweg begründeten Handelsbeziehung an. Ein gespaltenes Ahornblatt und ein Sternmuster zieren den Bug eines Frachtschiffs, das eine riesige Schleuse verlässt. Dies betont die Bedeutung dieser berühmten Schifffahrtsstraße für Kanada und die USA.



Die Royal Canadian Mint ist auch stolz auf die Einführung einer neuen Innovation: die 20 $-Feinsilbermünze 2019 - Sparkle of the Heart. Das Blumendesign von Anna Bucciarelli wird durch eine leicht erhabene, feine Prägestruktur hervorgehoben, in der sich ein echter kanadischer Fire and IceTM-Diamant befindet. Dank eines von Beverly Hills Jewellers Canada entwickelten patentierten Dancing Diamond-Mechanismus schwingt der Diamant ständig hin und her und funkelt dabei.



Weitere in diesem Monat zu sehende, fein gearbeitete Andenken:



- Das Feinsilbermünzset 2019 - The Canadian Maple Masters Collection weist Designs von Steve Hepburn auf fünf Münzen aus 99,99 % reinem Silber mit einem Gewicht zwischen einer Unze und einem Kilogramm auf; - Eine 3 Unzen schwere Feinsilbermünze sowie eine 1 Unze wiegende reine Goldmünze zur Feier des 40-jährigen Jubiläums der Gold Maple Leaf-Anlagemünze; - Die 5-Ounce Fine Silver Big Coin Series 2019: 50-Cent-Münze; - Die 20 $-Feinsilbermünze 2019 - Canadian Fauna: The Sea Otter mit einer bunten Illustration von W. Allan Hancock; - Die 8 $-Feinsilbermünze 2019 - Pandas: A Golden Gift of Friendship, eine vollständig mit Gold beschichtete, von Simon Ng designte Silbermünze; - Die 3 $-Feinsilbermünze 2019 - Celebrating Canadian Fun and Festivities - Tulips, designt von Steve Hepburn; und - Die 5 $-Feinsilbermünze 2019 - Zodiac Series: Gemini, entworfen von Jori van der Linde.



Prägungen, Preise und umfassende Hintergrundinformationen zu jedem Produkt finden Sie unter "Shop" auf www.mint.ca. Münzbilder finden Sie hier (https://www.dropbox.com/sh/oqd9iawwrova3rz/AABw8LfYIdGmKru2 f2Z-8zlMa?dl=0).



Alle diese Produkte können direkt bei der Royal Canadian Mint bestellt werden: telefonisch unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA und auf der Website der Münzanstalt. Die Münzen sind außerdem in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg, über das globale Händler- und Vertriebspartnernetzwerk der Münzanstalt sowie bei den teilnehmenden Stellen der Canada Post erhältlich.



Über die Royal Canadian Mint



Die Royal Canadian Mint ist das Unternehmen der Krone, das für die Prägung und den Vertrieb der in Kanada umlaufenden Münzen verantwortlich ist. Die Münzanstalt gilt als eine der größten und vielseitigsten Münzanstalten weltweit. Sie bietet eine breite Palette an spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit zusammenhängenden Dienstleistungen in internationalem Maßstab. Nähere Informationen zur Royal Canadian Mint sowie deren Produkten und Dienstleistungen finden Sie auf www.mint.ca.



