In Köln beginnen die Vorbereitungen zur neuen Sendung "Dinner Date" für ZDFneo. In dem Dating-Format mit kulinarischer Note wählt ein Single aus Menüvorschlägen anderer Singles drei Blind-Dates aus und wird von ihnen bekocht. Nach den Treffen entscheidet der Single, ob bei einem mehr als nur der lukullische Funke übergesprungen ist. Flattern Schmetterlinge im Bauch, winkt ein zweites Date - diesmal ein romantisches Candle-Light-Dinner im Restaurant.



"Dinner Date" ist eine Produktion der Seapoint Productions GmbH & Co. KG. Nina Klink zeichnet als Produzentin verantwortlich. Die Redakteure im ZDF sind Stefan Bayerl und Eva-Maria Wahler, Fabian Strauß übernimmt die Koordination für ZDFneo.



Die Dreharbeiten beginnen Anfang Juli, die Ausstrahlung ist für den Herbst 2019 geplant.



