Silkeborg (www.fondscheck.de) - Insgesamt 62 Prozent aller deutschen Bundesbürger, die 2018 Geld angelegt hatten, sind mit der Wertentwicklung ihrer Anlage bisher unzufrieden, so die Experten von Jyske Invest.Das belege eine aktuelle Studie des Bundesverbands deutscher Banken. Die Gründe dafür lägen vor allem in der anhaltenden Niedrigzinsphase, doch an riskantere Anlagen, wie Aktien, würden sich die Deutschen immer noch nicht rantrauen. Eine Lösung für mehr Rendite bei dennoch geringerem Risiko würden Low Volatility Aktien bieten. "Ihre besondere Stärke liegt darin, dass sie sich in Abwärtsphasen besser entwickeln als der Gesamtmarkt", sage Claus Grøn Therp, Fondsmanager des Jyske Invest Equities Low Volatility (ISIN DK0060512358/ WKN A1W81K). Daher seien sie insbesondere für risikoaverse Anleger interessant. ...

