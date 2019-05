Die Aktie der DWS hat am Mittwoch an ihren jüngsten Aufwärtstrend angeknüpft und am Morgen ein neues Allzeithoch markiert. Zuvor hatte die US-Investmentbank JPMorgan ihre Verkaufsempfehlung für die Aktie der Deutsche-Bank-Tochter gestrichen. Grund dafür sind unter anderem die anhaltenden Spekulationen über einen möglichen Zusammenschluss mit einem Konkurrenten.

