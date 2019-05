Vor 3.600 Aktionären in der Münchner Olympiahalle verkündete Vorstandschef Oliver Bäte, dass die Allianz ihr 650-Milliarden-Vermögen künftig komplett klimaneutral anlegen will. Der Versicherungskonzern hat sich sogar noch mehr vorgenommen. Erreicht werden sollen die Ziele aber erst in ferner Zukunft.

