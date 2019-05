Die SKINCLUSION-Initiative von Obagi unterstützt die International Cultural Diversity Organization® und Project Implicit®. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit der Anerkennung kultureller Vielfalt und unbewusster Voreingenommenheit.



Long Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Obagi®, ein führendes Unternehmen auf dem Markt der ärztlich verabreichten Hautpflege und das erste, das alle Hauttöne in seine klinischen Forschungsprotokolle aufnimmt, gab heute den Start von SKINCLUSION bekannt. Die Initiative soll den globalen Dialog über Vielfalt fördern und aufzeigen, wie wir alle bewusste Entscheidungen treffen können, um die Schönheit in all unseren Unterschieden zu erkennen. Die Initiative besteht aus der SKINCLUSION-Botschafterin, Schauspielerin, Produzentin und Aktivistin Priyanka Chopra Jonas, die sich in ihrer 20-jährigen Karriere dem Kampf für Einbeziehung und Vielfalt verschrieben hat.



"Die Obagi SKINCLUSION-Initiative liegt mir sehr am Herzen, weil sie mit meinen Werten und meiner persönlichen Erfahrung übereinstimmt", sagte Priyanka, die von Forbes in den letzten zwei Jahren als eine der 100 mächtigsten Frauen der Welt anerkannt wurde. "Die Initiative unterstützt den Gedanken, dass wir bei allem, was wir tun, uns bewusster sein sollten, einschließlich der Frage, wie wir mit den automatischen Annahmen umgehen, die wir über andere aufgrund ihres Hauttons treffen. Wir alle haben unbewusste Vorurteile, und es liegt an uns allen, sie zu erkennen und die Veränderung bei uns vorzunehmen, die wir in der Welt sehen wollen."



Obagi entwickelte diese wichtige und zeitgemäße Initiative, um sich auf die Notwendigkeit zu konzentrieren, dass Menschen auf der ganzen Welt vollständig einbezogen werden und unsere eigenen unbewussten Vorurteile, insbesondere in Bezug auf den Hautton, zu erkennen. Unbewusste Vorurteile sind Einstellungen und Stereotypen, die weitgehend unbeabsichtigt, automatisch und außerhalb unseres Bewusstseins erfolgen. Unbewusste Vorurteile können "blinde Flecken" verursachen, die uns daran hindern, die wunderschöne Menschlichkeit zu sehen, die wir alle teilen. Das Erkennen unserer eigenen Vorurteile kann es uns ermöglichen, sie zu hinterfragen, zu überwinden und letztendlich eine Welt zu schaffen, in der Vielfalt gefeiert wird.



"Obagis SKINCLUSION-Initiative repräsentiert unser Engagement als führendes Unternehmen im Bereich der Hautpflege zur Förderung des globalen Dialogs über Vielfalt und Einbeziehung und zum Initiieren von Maßnahmen, die integrativer sind und all unsere schönen Unterschiede widerspiegeln", sagte Jaime Castle, Präsidentin von Obagi und Mitglied der CEO Action for Diversity & Inclusion, dem größten von CEOs gesteuerten unternehmerischen Engagement zur Förderung von Vielfalt und Einbeziehung am Arbeitsplatz. "Wir sind stolz auf Obagis 30-jähriges Vermächtnis, effektive, wissenschaftlich fundierte Hautpflegeprodukte für alle Hauttöne anzubieten, und darauf, dass wir das erste professionelle Hautpflegeunternehmen waren, das gezielt klinische Forschungsprotokolle entwickelt hat, die alle sechs Hauttypen nach Fitzpatrick einbeziehen. Wir sind auch so stolz darauf, mit Priyanka zusammenzuarbeiten, die ein erstaunliches Maß an Leidenschaft und Integrität in diese Initiative einbringt, und darauf, die bedeutende Arbeit der International Cultural Diversity Organization® und des Project Implicit® zu unterstützen."



OBAGI SKINCLUSION INITIATIVE: AUFRUF ZUM HANDELN



Als Teil der SKINCLUSION-Initiative unterstützt Obagi Gruppen, die sich für die Ausweitung von Vielfalt und Einbeziehung auf der ganzen Welt einsetzen, einschließlich der bedeutenden Arbeit der International Cultural Diversity Organization (ICDO) und des Project Implicit.



Die Initiative SKINCLUSION fordert Leute dazu auf:



1. SKINCLUSION.com zu besuchen, um Infomationezn von der ICDO und dem Project Implicit aufzurufen und den Skin Tone Implicit Association Test zu machen. 2. Am globalen Dialog teilzunehmen, der Vielfalt und Einbeziehung feiert, indem sie SKINCLUSION auf ihren Social-Media-Kanälen nutzen und teilen, warum Vielfalt und Einbeziehung wichtig für sie ist. 3. Sich Priyankas SKINCLUSION-Video anzusehen und es mit anderen zu teilen, um die Nachricht weiterzugeben. 4. Den Social-Media-Kanälen von Obagi zu folgen, um an den Social Challenges teilzunehmen, die von Priyanka und Obagi das ganze Jahr über geleitet werden, einschließlich der Möglichkeit, Priyanka bei einer speziellen SKINCLUSION-Veranstaltung zu treffen.



Für jede Social-Media-Aktion, die mit SKIN CLUSION durchgeführt wird, spendet Obagi 1 USD zur Unterstützung von ICDO und Project Implicit, bis zu einer Gesamtsumme von 150.000 USD.



OBAGI SETZT SICH HOHE ZIELE UND KONZENTRIERT SICH BEI DER KLINISCHEN FORSCHUNG AUF ALLE HAUTTYPEN NACH FITZPATRICK



Obagi hat viele Fortschritte im Bereich der Hautpflege eingeführt, u. a. war sie die erste medizinische Hautpflegemarke, die ihre klinischen Forschungsprotokolle auf alle sechs Hauttypen des gesamten Fitzpatrick-Hautspektrums ausgerichtet hat. Das Fitzpatrick-Hautspektrum ist eine wissenschaftliche Klassifikation, die sechs verschiedene Hauttypen anhand der Pigmentmenge in der Haut und der Reaktion der Haut auf Sonneneinstrahlung oder UV-Strahlung identifiziert.



Obagi ist davon überzeugt, dass der Schutz und die Nährstoffversorgung der Haut von der Entwicklung eines Hautpflegesystems mit einem Anbieter und der Wahl von Produkten abhängt, die hochwirksam, klinisch erprobt und für den individuellen Hauttyp, das Alter und die Bedürfnisse der Haut geeignet sind.



"Ich freue mich, dass Obagi sein Engagement für Vielfalt und Einbeziehung in den Mittelpunkt stellt", sagte die führende Dermatologin Dr. Jeanine B. Downie, FAAD, und Direktorin von Image Dermatology® P.C. in Montclair, New Jersey. "Tatsächlich sind nicht alle Hauttöne gleich, wenn es darum geht, festzustellen, welche Arten von Produkten und Behandlungen wirksam sind. Die Tatsache, dass das Team von Obagi seine klinischen Studien so konzipiert, dass alle Hauttypen über das gesamte Fitzpatrick-Hautspektrum inbegriffen sind, ist beachtlich und sollte in Zukunft in der gesamten Hautpflegebranche praktiziert werden."



INFORMATIONEN ZUR INTERNATIONAL CULTURAL DIVERSITY ORGANIZATION (ICDO)



Die ICDO ist eine in Wien ansässige globale gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung von Frieden, Menschlichkeit, Vielfalt und Interkulturalität verschrieben hat. Ihre Mission ist es, das Bewusstsein für aktuelle gesellschaftliche Themen und den positiven Einfluss der kulturellen Vielfalt zu schärfen. Die ICDO stellt kulturelle Fehleinschätzungen in Frage, um eine gleichberechtigte Beteiligung jedes Einzelnen oder jeder Gruppe innerhalb der Gesellschaft zu gewährleisten. Dadurch, dass die ICDO auf verschiedene kulturelle Ausdrucksformen und ihre Werte aufmerksam macht, fördert sie die kulturelle Interaktion und verbindet Menschen, wodurch kulturelle Lücken geschlossen werden.



Um ihre Mission zu erfüllen, organisiert die ICDO internationale Veranstaltungen, Workshops, Forschungarbeiten sowie soziale, kulturelle und Entwicklungsprojekte. Sie versammelt akademische, professionelle, lokale und internationale Stimmen in einem gegenseitigen Dialog, um die Vielfalt zu wahren und die Gesellschaft durch Maßnahmen zu stärken.



"Die ICDO ist erfreut und dankbar, Teil der Obagi SKINCLUSION Initiative zu sein", sagte Josipa Palac, Präsidentin und Geschäftsführerin der ICDO. "Obagis Engagement für Vielfalt und Einbeziehung steht im Einklang mit unserer Mission, den Gedanken zu fördern, dass Vielfalt die Gesellschaft in jeder Hinsicht stärker macht. Durch die Teilnahme aller an der Initiative und die großzügige Unterstützung Obagis wird die ICDO auch weiterhin neue und innovative Programme auf der ganzen Welt durchführen, die unsere multikulturellen Unterschiede feiern und ein echtes Verständnis von Menschlichkeit fördern."



INFORMATIONEN ZUM PROJECT IMPLICIT



Project Implicit ist ein virtuelles Labor und eine Forschungsorganisation, die von Verhaltensforschern entwickelt wurde, um durch implizite Assoziationstests (IATs) Aufklärung über implizite Voreingenommenheiten zu bieten. Die Tests konzentrieren sich auf 11 verschiedene Bereiche, einschließlich Hautton, Geschlecht, Rasse und sexuelle Orientierung; sie sind frei wählbar und können in weniger als 10 Minuten durchgeführt werden. Der IAT soll unsere Vorurteile gegenüber verschiedenen sozialen Gruppen aufdecken. Einzelergebnisse sind vertraulich und werden Teil der laufenden kollektiven Forschungsergebnisse.



Das Projekt Implicit besteht aus einem Team von Wissenschaftlern, deren Forschung neue Wege gefunden hat, Einstellungen, Stereotypen und andere verborgene Vorurteile zu verstehen, die die Wahrnehmung, das Urteilsvermögen und das Verhalten von Menschen beeinflussen. Seit der Gründung im Jahr 1998 haben mehr als 22 Millionen Menschen an den IATs teilgenommen, und es wurden 28 begutachtete Forschungsartikel zu den Ergebnissen veröffentlicht, darunter die im Januar 2019 veröffentlichte Publikation in der Zeitschrift Psychological Science, die Fortschritte bei der impliziten Voreingenommenheit von Hauttönen hervorhebt.



"Wir freuen uns sehr, dass Obagi die Arbeit von Project Implicit unterstützt", sagte Dr. Elizabeth L. Haines, Forscherin für Project Implicit und Professorin und Direktorin des Social Cognition Lab an der William Paterson University. "Implizite Vorurteile beziehen sich auf eine Voreingenommenheit, die meist unbeabsichtigt, automatisch und außerhalb unseres Bewusstseins erfolgt. Sie ist für jeden Einzelnen einzigartig und wird von unserem Hintergrund, unserem kulturellen Umfeld und unseren persönlichen Erfahrungen beeinflusst. Sie steht oft im Widerspruch zu unseren eigenen Vorstellungen von uns selbst und unseren bewussten Werten und Standards und spielt eine Rolle in unserem Alltag - vom Umgang bei der Arbeit über den Umgang mit Freunden und Bekannten bis hin zur Arztpraxis. Diese Voreingenommenheit in uns selbst und ihre Auswirkungen zu erkennen, kann ein Schritt zu Veränderungen herbeiführen, die einen positiven Unterschied machen können."



INFORMATIONEN ZU OBAGI



Obagi ist ein von Frauen geführtes, unabhängiges, globales Hautpflegeunternehmen, das sich der Bereitstellung fortschrittlicher, klinisch bewährter Hautpflegebehandlungen für alle Hauttypen verschrieben hat. Mit einem 30-jährigen Vermächtnis und dem Bekenntnis zu Vielfalt und Einbeziehung in alle Aspekte seines Geschäfts - von der Unternehmenskultur bis zur Produktentwicklung - hat Obagi einige Fortschritte bei der Hautpflege vorangetrieben, darunter die erste Hautpflegemarke, die ihre klinische Forschung für alle sechs Hauttypen im gesamten Fitzpatrick-Hautspektrum konzipiert hat. Durch ein umfangreiches Netzwerk von Vertriebspartnern, Partnern und Arztpraxen auf der ganzen Welt bietet Obagi Medical mehr als 100 Produkte, um den Hautton und das Hautbild zu glätten, zu pflegen, zu schützen und zu verbessern. Obagi bietet auch dermatologisch getestete, technologisch fortschrittliche Formulierungen über seine Linie Obagi Clinical an, die für Verbraucher ausschließlich über Sephora zugänglich ist.



Erfahren Sie mehr über Obagi und finden Sie einen Anbieter in Ihrer Nähe unter www.obagi.com und folgen Sie Obagi Medical und Obagi Clinical auf Facebook, Twitter und Instagram.



Project Implicit ist eine Marke von Project Implicit, Inc. und International Cultural Diversity Organization ist eine Marke der International Cultural Diversity Organization. image Dermatology P.C. ist eine Marke von Image Dermatology. Es wird kein Anspruch auf das ausschließliche Recht zur Nutzung von "Dermatologie", mit Ausnahme der dargestellten Marke, erhoben. CEO Action for Diversity and Inclusion ist ein Markenzeichen von PwC. PwC bezieht sich auf die US-Mitgliedsfirma oder eine ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen und kann sich manchmal auf das PwC-Netzwerk beziehen. SKINCLUSION und alle anderen Produkt-/Markennamen, unabhängig davon, ob sie durch einen Hinweis gekennzeichnet sind (®/TM) oder nicht, sind Marken von Obagi Cosmeceuticals LLC und/oder seinen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.



