Auch dank der guten Entwicklung im Heimatmarkt kann die Komercni Banka ihre positive Entwicklung im Q1 fortsetzen: Die Wirtschaft in Tschechien wuchs im Jahr 2018 um 2,9%, ähnliche Zuwachsraten erwarten Analysten auch für 2019. Die positive Entwicklung zeigt sich vor allem am Arbeitsmarkt: Per Ende Februar lag die Quote bei 1,9%, womit quasi Vollbeschäftigung herrscht.Die Bank, die zu rd. 60% im Besitz der Société Générale ist, steigerte das Geschäft in diesem Umfeld von Januar bis März um 5,1% auf 7,96 Mrd. tschechische Kronen (CZK). Leicht überproportional legte der Gewinn ...

